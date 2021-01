PSI-20 sobe 3% à boleia de BCP e EDP em máximos. É o maior ganho em dois meses

crescente expectativa de uma reconquista do controlo do Senado por parte dos democratas.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira com uma valorização de 3,19% para os 5.168,32 pontos, o que representa a maior subida diária desde novembro do ano passado, num dia em que a EDP registou novos máximos históricos e o BCP disparou quase 10%.O banco liderado por Miguel Maya foi a cotada que registou a maior subida do dia, com um ganho de 9,98% para os 14,27 cêntimos por ação, um máximo desde março do ano passado. O BCP chegou mesmo a superar o ganho de 10%. Hoje, todo o setor da banca na Europa subiu impulsionado com as notícias vindas dos Estados Unidos, devido à

Com a vitória do democrata Raphael Warnock face à senadora republicana Kelly Loeffler, o mercado está a antecipar mais estímulos orçamentais à economia dos Estados Unidos, uma vez que os democratas terão menos obstáculos para aprovar as suas políticas. Para se concretizar, é necessário que Jon Ossoff (democrata) vença David Perdue (republicano).



Por cá, também a EDP voltou a renovar máximos históricos, com um ganho de 3,73% para os 5,502 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis subiu 3% para os 24,05 euros.



No retalho, a Jerónimo Martins valorizou 1,31% para os 14,275 euros por ação, num dia em que o Goldman Sachs previu que as suas vendas tenham crescido quase 3% em 2020, de acordo com uma nota de "research", a que o Negócios teve acesso.



Nesse documento, o banco de investimento mantém a recomendação de "comprar" e o preço-alvo de 16,50 euros por ação, o que revela um retorno potencial de 17% face ao fecho da sessão de ontem.