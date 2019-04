A bolsa nacional fechou a semana com uma valorização de quase 2%. As principais praças europeias subiram, apoiadas pelos avanços conseguidos na negociação entre os EUA e a China com vista a um acordo comercial.

A generalidade das bolsas europeias transacionou em alta, com o impulso do setor petrolífero do Velho Continente. A contribuir para o otimismo sentido na Europa, e também nas principais bolsas mundiais, estão as mais recentes notícias que apontam para a evolução favorável das conversações bilaterais entre a China e os Estados Unidos para um acordo que equilibre a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais.



Após as negociações terem sido retomadas na passada quarta-feira, o presidente Xi Jinping afirmou hoje que foram alcançados "progressos substanciais".



Por cá foi o setor da energia que mais pressionou. A Galp Energia perdeu 0,49% para 14,15 euros, a EDP resvalou 0,62% para 3,508 euros, a EDP Renováveis deslizou 0,12% para 8,49 euros e a REN caiu 0,39% para 2,545 euros.



Também a condicionar pela negativa o PSI-20 estiveram a Mota-Engil (-1,73% para 2,278 euros), a Nos (-0,50% para 5,98 euros) e a Sonae (-1,16% para 0,936 euros).



Já a impedir uma maior queda do PSI-20 estiveram as subidas do BCP e da Jerónimo Martins. O banco somou 0,71% para 0,2416 euros e a retalhista avançou 0,81% para 13,65 euros.



(Notícia atualizada às 16:50)

O PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira, 5 de abril, a recuar 0,16% para 5.309,40 pontos, com 12 cotadas em queda e as restantes seis em alta, com o principal índice nacional a alternar entre ganhos e perdas no segundo dia seguido em que fechou em terreno negativo.Ainda assim, a bolsa nacional fechou a segunda semana consecutiva com saldo acumulado positivo, tendo somado uma valorização de 1,97% nas últimas cinco sessões, a maior subida num ciclo semanal desde a semana que terminou a 18 de janeiro.