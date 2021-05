PSI-20 regista o maior ganho em mais de um mês. BCP dispara quase 19% na semana

O índice PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira a valorizar 1,52% para os 5.195,66 pontos, o que representa o maior ganho em mais de um mês, num dia em que três empresas que compõe a praça de Lisboa estão a renovar máximos de cerca de um ano, em linha com o otimismo no resto da Europa.A estrela da semana na bolsa nacional foi o BCP, que acumulou um ganho de 18,91%, tendo sido esta a melhor semana desde novembro do ano passado para o banco liderado por Miguel Maya. Hoje, o BCP ganhou 3,32% para os 15,54 cêntimos por ação, estando a negociar em máximos de mais de um ano, ou seja, nos níveis pré-pandemia.Todo o setor da banca europeia beneficiou com a subida dos juros da dívida soberana no "velho continente", depois dos números da inflação homóloga nos EUA ter sido a maior nos últimos 13 anos. A juntar a este facto, o BCP teve ainda notícias da Polónia, menos más do que o previsto, esta semana.

O Millennium Bank fechou o primeiro trimestre do ano com prejuízos de 311 milhões de zlótis (cerca de 68,6 milhões de euros). As perdas foram ligeiramente inferiores ao esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para prejuízos de 321 milhões de zlótis.



Hoje, também a EDP (4,20%) e a Galp (+2,79%) tiveram um impacto positivo na prestação final da banca nacional, num dia em que 15 empresas subiram, duas desvalorizaram e uma manteve-se inalterada.



Na semana, os CTT perderam mais de 7% e a Mota-Engil perdeu 6,5%, enquanto que, para além do BCP, também a Nos (3,8%) e a Semapa (2,58%) registaram ganhos.