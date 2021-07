PSI-20 regista três ganhos seguidos com disparo de 3% da Nos a impulsionar

A empresa liderada por Miguel Almeida reportou

até junho, mais do que duplicando os resultados da primeira metade de 2020.



Olhando apenas para o segundo trimestre, os lucros caíram 4,4% em termos homólogos, para 43,3 milhões de euros, mas avançaram 41,5% face aos 30,6 milhões dos primeiros três meses do ano, marcados pelo confinamento devido à pandemia.