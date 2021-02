PSI-20 regressa a mínimo de dezembro com EDP Renováveis a afundar

A bolsa nacional fechou em forte quebra, com o PSI-20 a resvalar 1,87% para os 4.725,83 pontos. Esta foi a quarta sessão do índice no vermelho, o que dita uma semana carregada, com uma descida de 4,88%, para mínimos de 22 de dezembro.





A pesar no desempenho do índice esteve sobretudo a EDP Renováveis, que fechou com uma quebra de 7,48% para os 20,40 euros, mas já tinha chegado a afundar 8,62% para os 20,15 euros. A empresa regista esta forte descida depois de o banco UBS ter iniciado a sua cobertura com recomendação para "vender".





Paralelamente, a EDP Renováveis anunciou nesta sexta-feira que ganhou um contrato a 15 anos para vender a energia produzida por um projeto solar fotovoltaico na Hungria que totaliza 50 MW e com o início de operações esperado para 2022.





Também com uma queda pronunciada terminou o BCP, que desceu 1,81% para os 11,91 cêntimos, depois de ter mesmo tocado nos 11,78 cêntimos durante a sessão, na sequência de uma descida de 2,89%. O banco vive assim a primeira semana em quatro na qual conta um registo negativo, de 3,01%.





A contrariar no verde destacou-se a Galp, que somou 1,03% para os 9,01 euros, encabeçando os ganhos.

