PSI-20 regressa à negociação a somar 1% com EDP a disparar quase 5%

O índice PSI-20 arrancou a sessão desta terça-feira a somar 0,96% para 5.025,35 pontos, com 12 cotadas em alta, três em queda e outras tantas inalteradas. Esta é a primeira vez que a praça lisboeta negoceia nos últimos cinco dias em virtude do período pascal.A bolsa nacional transaciona assim em linha com as subidas também registadas pelas principais praças europeias, que por sua vez dão seguimento aos ganhos já ontem registados em Wall Street e que permitiram ao S&P 500 atingir máximos de sempre. O índice de referência europeu Stoxx600 valoriza 0,82% depois de já hoje ter tocado nos 436,47 pontos, o que representa um novo recorde.Os progressos na vacinação nos Estados Unidos e a retoma económica robusta aí verificada - entre os últimos indicadores está, em março, o registo da maior subida mensal de sempre observada no setor dos serviços, que beneficiou da subida expressiva das encomendas - estão a conferir confiança aos investidores.Por cá, a EDP é a cotada em maior destaque com uma valorização de 4,98% para 5,164 euros. A elétrica negoceia na cotação mais alta desde 4 de fevereiro no terceiro dia consecutivo a acumular valor.Está a ser um começo de sessão positivo para o setor da energia, com a EDP Renováveis a apreciar 1,92% para 19,09 euros, o que significa que transaciona em máximos de 25 de fevereiro na sexta valorização consecutiva.Nota também para a Galp Energia, que avança 0,50% para 10,055 euros e para a REN, que cresce 0,21% para 2,42 euros.Também nos setores do retalho e do papel se verificam ganhos generalizados. No primeiro caso, a Jerónimo Martins valoriza 0,42% para 14,46 euros e a Sonae sobe 2,98% para 79,55 cêntimos. No papel, a Navigator avança 2,01% para 2,846 euros e a Altri cresce 1,92% para 6,635 euros. Já a Semapa segue inalterada nos 11,82 euros.Ainda em terreno positivo estão BCP (+2,22% para 11,95 cêntimos), Nos (+0,71% para 3,126 euros) e CTT (+1,61% para 3,465 euros).(Notícia atualizada)