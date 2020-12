PSI-20 regressa ao verde com EDP e Altri a subirem cerca de 3%

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira, 2 de dezembro, a somar 0,81% para 4.624,57 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e uma inalterada, interrompendo assim um ciclo de dois dias consecutivos a perder valor.Já as principais praças europeias transacionaram sem tendência definida, divididas entre ganhos e perdas numa sessão em que o o renovado pessimismo em torno do processo do Brexit contrabalançou as notícias positivas relativas ao desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 . Os setores europeus das matérias-primas, banca e energia registaram as maiores subidas, enquanto os setores do retalho e das viagens contabilizaram as descidas mais acentuadas.

As subidas da EDP e da Altri foram as que mais contribuíram para a subida do principal índice bolsista nacional.





A elétrica somou 2,86% para 4,538 euros, enquanto a produtora de pasta de papal avançou 3,11% para 4,834 euros num dia em que tocou na cotação mais alta desde 5 de maio. No caso da EDP, esta subida aconteceu no dia em que o Bank of America disse acreditar que a cotada possa atingir uma valorização de 45% em bolsa.





Voltando ao setor da energia, a EDP Renováveis seguiu a tendência ao apreciar 1,73% para 17,68 euros, assim como a REN, que cresceu 0,65% para 2,305 euros. Em contraciclo, a Galp Energia resvalou 0,18% para 9,048 euros.

Além da Altri, também as restantes cotadas do setor do papel registaram subidas: A Navigator somou 1,19% para 2,55 euros e a Semapa subiu 0,45% para 9 euros por ação.Nota positiva também para o BCP (+1,01% para 12,02 cêntimos) e para a Mota-Engil (+1,14% para 1,414 euros).Tal como na Europa, também em Lisboa as cotadas do setor do retalho tiveram uma sessão negativa, com a Jerónimo Martins a perder 1% para 13,925 euros e a Sonae a depreciar 0,51% para 68,15 cêntimos.(Notícia atualizada)