PSI-20 regressa ao verde com Galp a somar 1%

O índice PSI-20 abriu a sessão desta segunda-feira, 14 de setembro, a ganhar 0,31% para 4.323,09 pontos, com 12 cotadas em alta, três em queda e as restantes três inalteradas nos valores de fecho da passada sexta-feira, isto depois de encerrar as duas últimas sessões bolsistas no vermelho.O principal índice nacional segue assim em linha com as subidas também registadas na generalidade das principais bolsas europeias, que valorizam animadas pelas perspetivas positivas quanto ao desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a covid-19. Depois de, no sábado, a AstraZeneca ter anunciado que retomou os testes clínicos para a vacina experimental contra o novo coronavírus no Reino Unido, o CEO da Pfizer revelou entretanto que os americanos deverão ter uma vacina disponível anda no final deste ano.Em Lisboa é a Galp Energia que mais impulsiona com uma valorização de 1,03% para 9,040 euros por ação. Também em destaque estão o BCP, que avança 0,43% para 9,24 cêntimos, e a Mota-Engil, que cresce 0,92% para 1,32 euros.Nota positiva ainda para o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a apreciar 0,21% para 14,13 euros e a Sonae a somar 0,81% para 62,5 cêntimos.No setor do papel o sentimento surge repartido, com a Altri (+0,90% para 4,25 euros) e a Navigator (0,51% para 2,35 euros) a negociarem em alta e a Semapa (-1,62% para 7,90 euros) em queda.Também dividida surge a tendência no setor da energia. Enquanto EDP Renováveis (+0,28% para 14,14 euros) e REN (+0,42% para 2,405 euros) seguem no verde, a EDP recua 0,12% para 4,275 euros.Por fim,destaque ainda pela negativa para a Corticeira Amorim que perde 2,67% para 10,22 euros.(Notícia atualizada)