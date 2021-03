PSI-20 regressa aos ganhos com BCP a sorrir perante a subida dos juros

Deutsche Bank (5%), beneficiando com a subida das "yields".

Do lado dos ganhos estivera também os CTT - Correios de Portugal (3,13%) e as duas empresas do setor da pasta e do papel, Altri (+3,07%) e Navigator (+1,17%).As ações da empresa liderada por Paulo Fernandes estão a negociar à boleia da chegada de João Manso Neto para liderar a Bioelétrica, a unidade de energia do grupo Altri, uma alteração que está a ser vista com bons olhos pelos analistas. Numa nota, o CaixaBank/BPI referiu que "esta notícia prova o compromisso da Altri com o seu negócio de biomassa e sugere que a empresa pode estar disposta a expandir o negócio e alavancar nas tendências de transição energética em curso".A Sonae, dona do Continente e da Worten, terminou o dia a subir 0,7% para os 72,2 cêntimos por ação, depois de terem estado a valorizar para máximos deste ano, a meio da sessão, reagindo aos resultados "sólidos" apresentados hoje, antes da abertura de sessão, segundo analistas.No grupo EDP verificou-se uma prestação díspar, com a casa-mãe a manter-se inalterada nos 4,781 euros por ação e a EDP Renováveis a cair 0,58% para os 17,18 euros por ação.