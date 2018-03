PSI-20 regressa aos ganhos com BCP a subir 2%

Bruno Simão/Negócios

e uma concorrente na Polónia, a Piot i Pawel, segundo o jornal económico polaco Rzeczpospolita.



O PSI-20 iniciou a sessão desta terça-feira, 27 de Março, a apreciar 1,24% para 5.385,63 pontos, com 15 cotadas a negociar em alta, uma em queda e duas inalteradas, acompanhando assim a tendência verificada nas principais congéneres europeias.A contribuir para o optimismo em Lisboa estão sobretudo o BCP, que avança 1,97% para 0,2795 euros, e a Jerónimo Martins, que ganha 2,64% para 14,605 euros, com a retalhista a recuperar dos mínimos renovados ao longo das últimas sessões, tendo esta segundo-feira transaccionado no valor mais baixo em 18 meses. A Jerónimo Martins está nesta altura a avaliar a compra Ainda no retalho, a Sonae está a somar 1,53% +ara 1,13 euros.Nota positiva também para o sector energético, com a Galp Energia a avançar 1,30% para 15,25 euros, a EDP a somar 1,05% para 2,982 euros, a EDP Renováveis a crescer 0,39% para 7,65 euros e a REN a subir 0,73% para 2,468 euros.Destaque ainda para a Nos que avança 0,93% para 4,792 euros e para a Pharol que aprecia 0,87% para 0,232 euros.Também a subir acima de 1,5% está a Mota-Engil (+1,56% para 3,58 euros) e a Navigator (+1,69% para 4,80 euros), isto depois de a cotada já ter estabelecido um novo máximo histórico (4,834 euros).(Notícia actualizada às 8:13)