PSI-20 regressa aos ganhos com BCP em máximos de mais de um ano

A inflação (o Consumer Price Index) nos EUA escalou para os 4,2% em abril deste ano, em termos homólogos, face aos 2,6% registados em março, o que representa a escalada mais rápida dos últimos 13 anos, com os preços da energia a fazerem disparar o índice geral, de acordo com o departamento do Trabalho do país.

O valor atingido em abril deste ano supera as estimativas da maioria dos analistas que apontavam para uma aumento para os 3,6%. Excluindo os preços de energia, o índice teria subido 3%, face ao mesmo período do ano anterior.





índice de preços no consumidor cresceu 0,6% em abril, face ao mesmo mês do ano passado.





No resto da praça portuguesa, a Mota-Engil perdeu 5,75% para os 1,392 euros por ação e a EDP Renováveis caiu 2,84% para os 17,44 euros, somando a terceira sessão consecutiva em quedas.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira com uma valorização de 0,39% para os 5.102,96 pontos, em linha com o sentimento de otimismo no resto da Europa, com os investidores a "fecharem os olhos" ao que se passa do outro lado do Atlântico, num dia em que a inflação nos EUA subiu ao ritmo mais elevado desde 2008.Em Portugal, oPor cá, o BCP escalou 5,29% para os 14,93 cêntimos por ação, o que representa um máximo desde março do ano passado e a Nos ganhou 2,86% para os 3,020 euros, reagindo aos resultados apresentados ontem, depois do fecho de sessão, com a empresa portuguesa a registar