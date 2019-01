PSI-20 regressa aos ganhos com Galp a subir quase 2%

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quarta-feira, 9 de janeiro, depois de ter interrompido ontem uma série de seis sessões consecutivas de ganhos, que levaram o principal índice português para o valor mais alto em mais de um mês. Neste regresso às subidas, o PSI-20 está a valorizar 0,52% para 4.935,14 pontos, com 13 cotadas em alta, quatro em queda e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, animados pela expectativa de progressos na resolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. As negociações entre os dois países, que foram prolongadas por mais um dia, terminaram esta quarta-feira, mas os resultados ainda não foram divulgados. Contudo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou no Twitter que as negociações "correram bem", o que está a contribuir para o otimismo do mercado.





Em Lisboa, a Galp Energia é das cotadas que mais contribui para a subida do PSI-20, com uma valorização de 1,70% para 14,675 euros, impulsionada pela subida dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent soma 1,21% para 59,43 dólares, enquanto em Nova Iorque, o WTI avança 1,33% para 50,44 dólares.