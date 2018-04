PSI-20 regressa da Páscoa em queda com todas as cotadas no vermelho

A bolsa nacional cai mais de 0,5% no arranque da sessão, acompanhando as descidas das congéneres europeias.

Depois da interrupção relacionada com as comemorações da Páscoa, a bolsa nacional voltou à negociação em queda com o PSI-20 a desvalorizar 0,58% para 5.374,09 pontos, com todas as cotadas no vermelho.

Na Europa, a tendência também é negativa, depois de os principais índices norte-americanos terem voltado a afundar mais de 2% na sessão de ontem, penalizados sobretudo pelas empresas do sector tecnológico. Por outro lado, prossegue a incerteza em relação à aprovação do orçamento, em Espanha, e à formação do novo governo em Itália.



Em Lisboa, as maiores descidas são protagonizadas pela Mota-Engil, BCP e CTT. A construtora, que apresenta os seus resultados no próximo dia 6 de Abril, afunda 3,21% para 3,165 euros, enquanto o banco liderado por Nuno Amado desce 1,10% para 26,9 cêntimos. Já a empresa de correios cai 1,21% para 3,09 euros.



No sector da energia, a EDP desvaloriza 0,58% para 3,07 euros, a EDP Renováveis está inalterada em 7,96 euros e a Galp Energia cai 0,49% para 15,23 euros, contrariando a evolução dos preços do petróleo nos mercados internacionais.



As acções da Pharol, por seu lado, desvalorizam 0,22%, depois de a empresa, através da sua subsidiária no Brasil, a Bratel, ter aceitado entrar num processo de mediação com a Oi.



No retalho, a Jerónimo Martins recua 0,71% para 14,70 euros e a Sonae perde 0,73% para 1,087 euros.