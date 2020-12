PSI-20 renova máximos de nove meses à boleia da EDP Renováveis

nota de research publicada ontem pela Bernstein, onde o banco de investimento elevou a avaliação das ações de 20 para 22 euros, a cotação da empresa portuguesa fechou nos 18,68 euros (+3,09%), um novo máximo histórico.





O índice PSI-20 terminou o dia a liderar os ganhos entre os pares europeus com uma subida de 1,18% para os 4.759,11 pontos, o que representa um máximo desde 5 de março, naquela que foi a quinta sessão consecutiva a ganhar força.A EDP Renováveis abriu a sessão a renovar máximos históricos e por lá se manteve todo o dia.Depois de umaTambém a EDP conseguiu fechar o dia com um ganho de 0,93% para os 4,663 euros por ação, juntando-se ao lote de 13 empresas que hoje conseguiram ganhar fôlego, numa lista onde consta também o BCP, que subiu 2,26% para os 12,63 cêntimos por ação.Já em sentido oposto esteve a Navigator, que começou a negociar hoje em ex-dividendo, acumulando uma queda de 4,17% para os 2,474 euros. A empresa de pasta e papel vai entregar um dividendo no valor de 0,1394 euros por ação, o que corresponde a um total de 99,1 milhões de euros.No resto da Europa os ganhos foram menos expressivos, com as negociações entre democratas e republicanos nos Estados Unidos ainda longe de estarem concluídas. A próxima sexta-feira havia sido apontada como data-limite para um compromisso bipartidário, contudo as dificuldades negociais obrigaram ao adiamento do prazo para um acordo.

(Notícia atualizada)