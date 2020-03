PSI-20 renova mínimo de 2016 em nova sessão de inversões

Foi mais uma sessão de grande volatilidade para a bolsa nacional, com o PSI-20 a variar entre ganhos de 2,4% e perdas de quase 1% num dia em que renovou mínimos de junho de 2016 com Galp, BCP e EDP Renováveis a penalizar.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira, 11 de março, a recuar 0,47% para 4.217,44 pontos, com 13 cotadas em queda e as restantes cinco em alta, no quinto dia consecutivo de desvalorizações para a praça lisboeta. Em Lisboa voltou a registar-se grande volatilidade em nova sessão de inversões. O PSI-20 oscilou entre uma subida de 2,41% e uma descida de 0,98% que fez a praça lisboeta renovar mínimos de quase quatro anos.





O principal índice nacional acompanhou a tendência também verificada nas bolsas europeias, que perderam terreno pela quinta sessão seguida. O índice de referência Stoxx600 recuou mesmo para a cotação mais baixa desde 2 de janeiro de 2019 com a generalidade dos setores a penalizar, sobretudo o turismo e o retalho que tiveram as descidas mais acentuadas.



Tal como na véspera, esta manhã as bolsas europeias arrancaram a negociação bolsista em alta face às garantias de ação concertada por parte da União Europeia, contudo inverteram para terreno negativo com os investidores a mostrarem apreensão para o que poderá ser considera uma resposta insuficiente das autoridades à pandemia do coronavírus, entretanto declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).