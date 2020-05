após ter sido divulgada uma nota de "research" do CaixaBank BPI que antecipa uma queda de 85% no lucro e corta o preço-alvo para menos de metade.







Por outro lado, o discurso da Reserva Federal norte-americana, que admitiu a necessidade de mais estímulos à economia, veio relembrar os investidores da situação económica gravosa que foi e está a ser causada pela pandemia.Em Lisboa, o peso pesado BCP ajudou a empurrar o PSI-20 para o terreno negativo, num dia de largas quebras em várias cotadas. O banco liderado por Miguel Maya desvalorizou 4% para os 8,88 cêntimos, tendo chegado a tocar o mínimo histórico de 8,86 cêntimos durante a sessão. Esta quebra aconteceA liderar as perdas, contudo, esteve a Altri, que afundou 6,81% para os 4,27 euros, seguida de uma quebra de 6,74% para os 62,3 cêntimos da Sonae, num dia em que ambas se encontram a descontar o dividendo. Ambas desceram a mínimos de mais de um mês.A empresa liderada por Paulo Fernandes vai distribuir o dividendo de 30 cêntimos a partir do próximo dia 15 de maio. A dona do Continente vai pagar um dividendo de 4,63 cêntimos aos acionistas a partir da mesma data.A pesar no desempenho do índice esteviveram também as restantes papeleiras, Navigator e Semapa, que recuaram respetivamente 5,50% para os 2,10 euros e 5,09% para os 8,02 euros.No verde brilharam as cotadas do setor da energia, com a EDP a somar 1,75% para os 3,96 euros e a EDP Renováveis a avançar 1,05% para os 11,56 euros. A REN ficou à frente, com uma subida de 2,66% para os 2,51 euros.(Notícia em atualizada às 16h49)