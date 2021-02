PSI-20 retorna ao verde com papeleiras em destaque

No verde, as papeleiras Navigator e Altri mostram a sua força, com a primeira a encabeçar os ganhos - valorizando 2,71% para os 2,73 euros - e a segunda a fechar o pódio, com uma subida de 0,78% para os 5,83 euros.

A restante representante do setor, a Semapa, que tinha todos os holofotes apontados para si nesta sessão, mantém-se inalterada. Ontem, já após o fecho dos mercados, a Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira, lançou uma OPA (oferta pública de aquisição) sobre a posição que não detém da Semapa. Oferece 11,4 euros por ação. Segundo o anúncio preliminar da OPA, comunicada ontem à noite ao mercado , "a oferta é geral e voluntária tendo por objeto a totalidade das ações (...) que não sejam detidas pela oferente ou pela Cimo, sua subsidiária integralmente detida".Ainda do lado dos ganhos, as pesas EDP Renováveis e Jerónimo Martins ajudam a sustentar. A energética avança 0,31% para os 19,12 euros e a retalhista sobe exatamente na mesma medida para os 13,02 euros.Do lado das perdas, a Galp afirma-se com uma descida de 1,53% para os 9,29 euros, sincronizada com o movimento do barril de petróleo. A matéria-prima está a desvalorizar depois de a produção nos Estados Unidos ter sido retomada, recuperando do abalo das baixas temperaturas.(Notícia atualizada às 08:21)