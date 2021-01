PSI-20 segue correção na Europa e abre semana em queda com BCP a perder mais de 2,5%

A bolsa nacional está a acompanhar as perdas na Europa, com a maioria das cotadas com sinal vermelho.

Rita Faria afaria@negocios.pt 08:22







... Depois de uma semana de fortes ganhos, a bolsa nacional está a negociar em queda esta segunda-feira, 11 de janeiro, com o PSI-20 a perde 0,77% para 5.205,01 pontos, com a maioria das cotadas no vermelho.



Na Europa, as ações também estão a corrigir das fortes subidas dos últimos dias, com os investidores a considerarem que os preços poderão estar demasiado elevados.



Por cá, as perdas estão a ser lideradas por cotadas como o BCP e a Galp. O banco dirigido por Miguel Maya perde 2,68% para 13,79 cêntimos, enquanto a petrolífera desvaloriza 1,01% para 9,216 euros.



Ainda na energia a EDP perde 0,28% para 5,612 euros.



As únicas cotadas com sinal positivo são a Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim e a REN.

