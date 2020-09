PSI-20 segue ganhos da Europa após quatro sessões no vermelho

O PSI-20 está a ser impulsionado por todas as cotadas com maior peso no índice.



Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 08:07







... O PSI-20 abriu a subir 0,47% para 4.141,19 pontos, depois de ontem ter tocado em novos mínimos de maio na quarta sessão seguida em terreno negativo. Na Europa a tendência é igualmente positiva, depois da sessão em Wall Street e nas praças asiáticas ter sido positiva, sendo que o projeto de financiamento provisório aprovado pela Câmara dos Representantes deve suportar o sentimento do mercado. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou na terça-feira um projeto-lei de financiamento de curto prazo que vai manter a administração pública financiada até 11 de dezembro, depois de os democratas terem alcançado um acordo com a Casa Branca em relação à ajuda ao setor agrícola e ajuda alimentar.



Os investidores vão estar esta manhã atentos à divulgação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, que vão sinalizar a robustez da recuperação da economia europeia em setembro.



Em Lisboa o PSI-20 está a ser impulsionado por todos os pesos pesados. A Galp Energia soma 0,61% para 8,604 euros e a EDP avança 0,58% para 4,139 euros.



O BCP valoriza 0,94% para 0,0861 depois de ontem ter tocado em mínimos de maio. A Jerónimo Martins sobe 0,44% para 13,815 euros.

