PSI-20 segue na quinta sessão de ganhos com maioria das cotadas em alta

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 8 de janeiro, pela quinta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,62% para 5.314,66 pontos, o valor mais alto desde fevereiro passado.





A praça portuguesa prossegue assim os ganhos registados em 2021, que mais do que anulam as perdas registadas no ano passado.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os investidores animados pela perspetiva de mais estímulos à economia norte-americana, agora que os democratas controlam ambas as câmaras do Congresso.





Depois de o Partido Democrata ter garantido a maioria no Senado, com os resultados da segunda volta na Geórgia, ontem, o Congresso confirmou Joe Biden como presidente dos Estados Unidos e Donald Trump prometeu uma "transição ordeira" do poder.





Por cá, os ganhos são generalizados. O BCP avança 1,02% para 14,72 cêntimos, a EDP sobe 0,4% para 5,588 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,39% para 25,9 euros. Ainda na energia, a Galp soma 0,45% para 9,370 euros.





Com uma forte subida seguem também as ações da Corticeira Amorim, com um ganho de 2,46% para 11,66 euros.