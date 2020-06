PSI-20 segue perdas da Europa com BCP e Galp a caírem mais de 1%

O PSI-20 desce 0,88% para 4.422,15 pontos, com 14 cotadas em alta, duas em queda e outras duas sem variação. Nas praças europeias os índices caem já mais de 1%.





A tendência nos mercados continua a ser marcada pela evolução da covid-19, sendo que nas últimas horas foram revelados mais surtos em vários pontos do globo, como na Austrália, Alemanha e várias regiões dos EUA, como Califórnia e Florida. Contudo, na China o surto que preocupou os mercados na semana passada parece estar a desvanecer.





A Organização Mundial de Saúde reportou um total diário recorde de 183.000 novos casos nas últimas 24 horas em todo o mundo, com o Brasil e os EUA a registarem o maior número de casos. Peter Navarro, conselheiro da Casa Branca para o Comércio, disse no domingo que a administração Trump está a preparar-se para uma segunda vaga de infeções de coronavírus.





A Galp Energia é a cotada que mais pressiona o PSI-20 numa sessão em que o petróleo também está em terreno negativo. As ações da petrolífera descem 1,33% para 10,795 euros. Ainda no setor energético a EDP desce 0,49% para 4,224 euros.





O BCP também pressiona o PSI-20, com uma queda de 1,57% para 0,1127 euros.



No setor do papel as descidas também são superiores a 1%, com a Navigator a cair 1,87% para 2,208 euros e a Altri a ceder 1,64% para 4,314 euros.



A limitar a descida do índice português destacam-se as ações da Sonae e da Nos.