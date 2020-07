PSI-20 segue queda das bolsas europeias com Galp e EDP a cederem mais de 1%  

O PSI-20 está a cear 1,16% para 4.421,02 pontos, com 17 cotadas no vermelho e uma inalterada. O índice português segue a tendência das principais bolsas europeias, que também marcam perdas acima de 1%.



As bolsas asiáticas negociaram no vermelho, seguindo o desempenho negativo das praças norte-americanas, com a subida de casos de covid-19 no estado da Califórnia e em Hong Kong a colocar em causa a perspetiva de uma recuperação económica global célere.





Além da evolução da pandemia, os investidores estão também de olhos postos na "earnings season" do segundo trimestre nos EUA, que arrancou ontem com a Pepsi. Cabe agora aos maiores bancos do país divulgarem os seus resultados, com o JPMorgan e o Citigroup a apresentarem os seus números já esta terça-feira. Ao longo da semana seguem-se nomes como o Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo ou BlackRock.O índice português está a ser pressionado pelo setor energético.A EDP destaca-se com uma queda de 1,79% para 4,345 euros, enquanto a EDP Renováveis cede 2,04% para 13,42 euros. A elétrica, que ontem confirmou ser arguida no caso das rendas excessivas, está a ser pressionada pelo anúncio de que vai incorrer num custo de 100 milhões de euros este ano para antecipar o fecho das centrais a carvão.A Galp Energia desse 0,9% para 10,41 euros numa sessão em que o petróleo está a cair mais de 1%.Ainda a pressionar o PSI-20 as ações da Navigator, Mota-Engil, CTT, REN e Nos caem mais de 1%.