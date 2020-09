PSI-20 segue quedas da Europa após cautela de Powell

O PSI-20 abriu a cair 0,45% para 4.274,14 pontos, com 14 cotadas em terreno negativo, três em alta e uma sem variação.

As bolsas europeias também evoluem em terreno negativo depois do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter mostrado apreensão pela ainda elevada incerteza quanto à recuperação da economia na sequência da crise causada pela pandemia.



Por outro lado, o líder da Fed confirmou que o banco central norte-americano permanece comprometido em apoiar a economia e adiantou que os juros diretores deverão continuar em níveis próximos de zero pelo menos até 2023.

A cautela da Fed com a recuperação da economia está a levar vários índices europeus a marcarem perdas acima de 1%. O PSI-20 está com perdas mais contidas, mas com sete cotadas do índice a perderem também mais de 1%.

É o caso do Banco Comercial Português (-1,21% para 9 cêntimos), da Jerónimo Martins (-1,07% para 13,85 euros) e da Sonae (-1,15% para 0,60 euros).

As cotadas do setor energético sofrem perdas mais brandas e a EDP Renováveis até negoceia em terreno positivo (+0,28% para 14,14 euros). A EDP desce 0,52% para 4,232 euros no dia em que deverá avançar com a primeira emissão de obrigações verdes em dólares. A Galp Energia recua 0,79% para 9,026 euros.

Em alta está a Nos (+0,18% para 3,33 euros), que recupera dos mínimos de maio atingidos ontem, e ainda a Corticeira Amorim (+0,95% para 10,64 euros).