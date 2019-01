PSI-20 segue quedas da Europa e recua de máximos de mais de um mês

A bolsa nacional arrancou a semana em queda, em linha com as principais praças europeias, pressionada sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia.

A bolsa nacional encerrou em queda esta segunda-feira, 14 de janeiro, em linha com o pessimismo que marca a negociação na Europa, num dia em que os receios em torno do abrandamento da economia global estão a definir o passo nos mercados.



Depois de ter tocado em máximos do início de dezembro, na última sessão, o PSI-20 desceu hoje 0,16% para 4.950,51 pontos, com 11 cotadas em queda e sete em alta.



Na Europa, os principais índices também registam perdas em torno de 0,5%, penalizados pelos dados da China que mostram que as exportações do país desceram 4,4%, em dezembro – a maior queda dos últimos dois anos – o que está a aumentar os receios de uma desaceleração global mais pronunciada do que era esperado.



Os temores estendem-se a Wall Street, onde os principais índices também seguem em terreno negativo, com descidas superiores a 0,5%.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, recua 0,59% para 347,13 pontos, penalizado sobretudo pelo setor tecnológico e da saúde.



Por cá, o BCP e a Galp Energia foram as cotadas que mais pressionaram o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desvalorizou 1,02% para 24,19 cêntimos, enquanto a petrolífera caiu 0,65% para 14,555 euros, num dia em que também o petróleo negoceia com sinal negativo.



Ainda na energia, a EDP desceu 0,23% para 3,078 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,50% para 7,93 euros.



A Jerónimo Martins, que apresenta esta tarde os dados preliminares sobre as vendas no quarto trimestre, valorizou 0,94% para 10,79 euros.



O BPI antecipa que o volume de negócios da Jerónimo Martins terá evoluído de forma positiva no ano passado, apesar do ambiente desafiador no seu principal mercado, a Polónia.



Numa nota a que o Negócios teve acesso, os analistas do BPI estimam que as vendas da retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos tenham aumentado 6%, em 2018, face ao ano anterior, para um total de 17.306 milhões de euros.

Também a sua congénere do retalho, a Sonae, escapou às descidas, com uma valorização de 0,52% para 86,3 cêntimos.