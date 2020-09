PSI-20 segura no verde com EDP Renováveis e BCP a suportar

emitiu uma nota de "research" onde considera que a elétrica portuguesa está "atrativa" e por isso é uma "candidata a uma potencial aquisição

A bolsa nacional abriu novamente em alta, com o índice PSI-20 a valorizar 0,22% para os 4.318,10 pontos. A puxar pelo índice estiveram dez cotadas, que se posicionaram no verde, deixando apenas três no vermelho e cinco inalteradas.O otimismo é generalizado: por cá e na Europa, a tendência é de subida, apesar de as tensões entre os Estados Unidos e a China estarem também num crescendo. Ontem, Donald Trump considerou que o país que preside não sofrerá perdas monetárias caso se dissocie por completo da China, e anunciou a decisão de banir dos contratos federais as empresas que tenham deslocado produção ou outras operações para território chinês.Em Lisboa, a EDP Renováveis e o BCP são os pesos pesados que mais ganham. A empresa de energias limpas sobe 0,43% para os 14,12 euros e o banco avança 0,42% para os 9,49 cêntimos.Ainda no verde ficam outros representantes do setor da energia, com a REN a avançar 0,21% para os 2,41 euros, seguida da EDP, que sobe 0,19% para os 4,27 euros, depois de na última sessão ter disparado mais de 3% - o mesmo dia em que o Goldman SachsLogo no encalço posiciona-se a Galp, ao apreciar 0,18% para os 9,12 euros apesar das reforçadas quebras no mercado de petróleo. A matéria-prima "enterra-se" mais abaixo dos 40 dólares em Nova Iorque pressionada por um corte de preços da parte da Arábia Saudita, que sinaliza fragilidades do lado da procura.

A contrariar o desempenho positivo do índice ficam só a Ibersol, Mota-Engil e CTT, que perdem, respetivamente, 1,88% para os 5,22 euros, 0,55% para os 1,46 euros e 0,20% para os 2,56 euros.

(notícia em atualizada às 08:18)