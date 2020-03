PSI-20 sobe 1% com CTT a disparar mais de 11%

A bolsa nacional encerrou em alta esta segunda-feira, 30 de março, depois de ter completado a sua melhor semana desde maio de 2009. O PSI-20 somou 1,02% para 3.983,24 pontos.





Na Europa, os restantes mercados acionistas também seguem com sinal positivo, à exceção do IBEX, que cai cerca de 2%, numa altura em que Espanha conta com 7.340 óbitos e 85.195 pessoas infetadas.