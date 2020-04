PSI-20 sobe 1,5% com maioria das cotadas em alta

A bolsa nacional está a acompanhar os ganhos das congéneres europeias, animadas pelos sinais positivos do ritmo de propagação do vírus na Europa e EUA.

A bolsa nacional iniciou em alta a sessão desta segunda-feira, 6 de abril, com o PSI-20 a valorizar 1,41% para 4.028,57 pontos. Das 18 cotadas que compõem o principal índice nacional, apenas uma segue em queda enquanto as restantes seguem todas com sinal positivo.

A praça portuguesa acompanha desta forma o otimismo que marca a negociação na Europa, neste arranque de semana, com o mercado a refletir os sinais positivos sobre a propagação do novo coronavírus no Velho Continente e nos Estados Unidos.



Itália teve o menor número de mortes das últimas duas semanas, no domingo, enquanto em França, o número de infetados e de mortes foi o menor dos últimos cinco dias. Em Espanha, o contágio desacelerou pelo terceiro dia consecutivo.





Já nos Estados Unidos, o número de mortes registadas no estado de Nova Iorque abrandou pela primeira vez desde que a pandemia atacou o país.





Por cá, o BCP, a EDP e as cotadas do setor da pasta e do papel estão entre as que mais contribuem para os ganhos do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 2,13% para 9,10 cêntimos e a EDP valoriza 1,43% para 3,607 euros.





Ainda no setor da energia, a EDP Renováveis soma 0,96% para 10,52 euros e a Galp sobe 0,92% para 10,455 euros, numa altura em que o petróleo segue em baixa ligeira nos mercados internacionais.





No setor da pasta e do papel, a Semapa avança 3,90% para 8,26 euros, a Navigator valoriza 3,58% para 2,200 euros e a Altri soma 2,85% para 3,750 euros.





A contribuir para os ganhos estão ainda os CTT, que valorizam 3,17% para 2,28 euros, depois de a empresa ter comunicado que vai propor o cancelamento dos dividendos relativos ao exercício de 2019 devido à incerteza económica provocada pelo novo coronavírus.