Além desta queda ter levado o índice português abaixo dos 4.000 pontos pela primeira vez em 24 anos, foi a segunda mais intensa de sempre – a mais violenta foi de 9,86% a 6 de outubro de 2008, em plena crise financeira.



Na manhã desta sexta-feira destaca-se o BCP, que valoriza 5,22% para11,90 cêntimos, assim como a EDP e a Galp Energia. A elétrica liderada por António Mexia soma 4,58% para 3,634 euros, enquanto a petrolífera sobe 3,91% para 8,780 euros. A Galp acompanha assim a recuperação dos preços do petróleo nos mercados internacionais o WTI, em Nova Iorque, ganha 4,73% para 32,99 dólares e o Brent, em Londres, valoriza 4,67% para 34,77 dólares.



Entre as maiores subidas contam-se também as das cotadas do setor da pasta e do papel, com a Navigator a ganhar 3,51% para 2,180 euros, a Altri a somar 4,83% para 3,606 euros e a Semapa a valorizar 1,62% para 9,42 euros.



No retalho, a Sonae soma 3,92% para 61 cêntimos e a Jerónimo Martins ganha ligeiros 0,11% para 13,88 euros.



Com sinal negativo seguem apenas a Pharol, a Ibersol, a Sonae Capital e a Ramada.



(Notícia atualizada às 8:18)

Depois de ter vivido uma sessão negra – a segunda pior de sempre – a bolsa nacional abriu em alta esta sexta-feira, 13 de março, a acompanhar a recuperação das pares europeias.Nesta altura, o PSI-20 valoriza 3,07% para 3.922,81 pontos, com 14 cotadas em alta e quatro em queda. Na sessão de ontem, o principal índice nacional caiu 9,74%, tocando em mínimos desde o final de 1995.