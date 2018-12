As acções do banco estão a subir 0,62% para 0,244 euros, enquanto a retalhista dona do Pingo Doce está a somar 0,58% para 10,32 euros.



A Galp Energia está a apreciar 0,74% para 14,375 euros, numa altura em que os preços do petróleo caem mais de 0,5%, enquanto os investidores aguardam pelo fim da reunião da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais aliados) para perceberem qual a dimensão do corte de produção que será acordado entre os vários países. A falta de acordo entre a OPEP sobre a dimensão dos cortes acabou por provocar uma descida acentuada do petróleo na última sessão.



A travar a subida da bolsa está o grupo EDP, com a eléctrica a descer 0,2% para 3,014 euros e a EDP Renováveis a ceder 1,44% para 7,55 euros.



O PSI-20 iniciou o dia a subir 0,22% para 4.828,48 pontos, com 13 cotadas em alta e cinco em queda. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, depois de na última sessão as quedas terem sido elevadas. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, perdeu mais de 3%, naquela que foi a pior sessão desde o referendo sobre o Brexit (Junho de 2016).As quedas da última sessão foram justificadas por vários factores, desde os receios em torno da guerra comercial, passando pela queda abrupta dos preços do petróleo e terminando com a inversão da curva de rendimentos. Esta conjuntura provocou quedas acentuadas. Esta sexta-feira, é dia de alguma acalmia com os investidores a diminuírem a pressão.Na praça nacional, há várias cotadas a contribuírem para os ganhos: BCP, Jerónimo Martins, Galp Energia e sector do papel. Tudo a subir mais de 0,5%.