PSI-20 sobe com BCP a disparar mais de 6%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira a ganhar 0,54% para 5.177,07 pontos, com 14 cotadas no verde e as restantes quatro no vermelho. Foi a segunda sessão consecutiva em alta para a praça lisboeta, que transacionou na cotação mais alta desde 12 de janeiro.A bolsa nacional negociou em linha com a maior parte das principais praças europeias, isto numa sessão marcada pela volatilidade e em que algumas praças do velho continente transacionaram em queda.O índice de referência europeu Stoxx600 alternou entre ganhos e perdas depois de ter estabelecido um novo máximo histórico durante a sessão. Os setores das matérias-primas e banca foram os que mais impulsionaram, enquanto os setores da tecnologia e das viagens travaram maiores ganhos na Europa.Em Lisboa, foi o BCP a cotada que mais brilhou, com o banco a valorizar 6,43% para 13,90 cêntimos num dia em que tocou em máximos de 12 de janeiro. O Bank Millenium, instituição financeira polaca que é controlada pelo BCP, também ganhou perto de 6% na sessão.Também em destaque estiveram a Navigator e a Sonae. A papeleira somou 2,45% para 3,172 euros e negociou em máximos de fevereiro do ano passado, enquanto a retalhista apreciou 2,26% para 85,95 cêntimos e transacionou em máximos de 29 de janeiro último. Ambas as cotadas registaram a sexta sessão consecutiva em alta.Ainda com subidas expressivas encerraram a Mota-Engil (+2,11% para 1,497 euros), a Corticeira Amorim (+1,17% para 10,38 euros), a Jerónimo Martins (+1,13% para 15,665 euros), a Galp Energia (+0,84% para 10,23 euros) e a Ibersol (+1,1,34% para 6,06 euros).No vermelho e a impedir maiores ganhos em Lisboa esteve em especial o grupo EDP. A EDP caiu 1,39% para 4,556 euros e a EDP Renováveis perdeu 4,36% para 18,65 euros num dia em que descontou o dividendo de 8 cêntimos relativo ao exercício financeiro do ano passado.Também a pressionarem fecharam a Altri (-0,15% para 6,59 euros) e a REN (-0,85% para 2,325 euros)(Notícia atualizada)