PSI-20 sobe com cinco pesos pesados a ganhar mais de 1% 

A bolsa nacional fechou com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,79% para os 4.228,02 pontos. A contribuir para o desempenho positivo estiveram 12 cotadas no verde, sobrando apenas três no vermelho e três inalteradas. Isto numa semana repleta de ganhos, na maioria em contraciclo com a Europa.





Contudo, hoje, lá fora o sentimento é igualmente positivo, num dia que fica animado por dados económicos positivos nos Estados Unidos: tanto as vendas a retalho como o sentimento dos consumidores subiram.





Em Lisboa, os pesos pesados EDP, BCP, Galp, EDP Renováveis e Nos alinharam-se do lado dos ganhos, todos a somar mais de 1%.





A EDP avançou 1,63% para os 4,55 euros, tomando a liderança das subidas. A empresa valorizou fortemente todos os dias da semana menos na quinta-feira, o que lhe confere ganhos acumulados de mais de 4% nos últimos cinco dias. Com uma pujança equivalente seguiu a subsidiária de energias limpas, a EDP Renováveis, que subiu hoje 1,07% para os 17 euros, contando um incremento de 12,29% no valor das cotações desde o início da semana.





Estas duas cotadas têm brilhado ultimamente depois de o banco Goldman Sachs ter estimado um largo potencial de crescimento no segmento das renováveis.



Mas esta sexta-feira, as representantes do grupo EDP não se afirmam sozinhas no verde. O BCP também deu um salto de 1,44% para os 7,77 cêntimos, embora um deslize de 1,17% durante a sessão tenha levado a que o banco chegasse a tocar um novo mínimo histórico.



A Galp é o terceiro peso pesado que mais somou na sessão, ao elevar-se 1,24% para os 8,17 euros. A cotada consegue deste modo contrariar a tendência negativa do petróleo, quando o barril em Londres quebra 0,42% para os 42,97 dólares.



Ao grupo pesado e ganhador juntou-se a Nos, que apreciou 1,05% para os 3,08 euros.



(Notícia atualizada às 16:55)