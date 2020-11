PSI-20 sobe com menos pujança mas BCP mantém ganho forte de 3%

Leia Também Juros, petróleo e libra avançam com progressos na vacina

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,33% para os 4.236,55 pontos. Estão 12 cotadas a contribuir para as subidas, quatro seguem em queda e apenas uma se exibe inalterada.Lá fora o sentimento é igualmente positivo mas sem os mesmos sobressaltos da sessão anterior, na qual a Europa disparou acima dos 12%. Os ânimos em relação aos resultados promissores da vacina da Pfizer acalmaram, face aos alertas de que ainda há vários obstáculos a serem ultrapassados antes de esta ajudar efetivamente no controlo da pandemia.Em Lisboa, O BCP continua o "seu reinado" e lidera os ganhos com uma subida de 3,31% para os 9,35 centimos. O banco liderado por Miguel Maya subiu ontem 18,92%, na maior subida diária desde julho de 2014, emergindo-se no sentimento altamente positivo que inundou a Europa depois de ter recebido as novidades da Pfizer numa altura já de otimismo dado pela vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas.



Outra cotada que se continua a destacar é a Galp, que hoje apresenta uma subida de 1,45% para os 8,38 euros, uma prestação que se sucede a um disparo de 17,40%, a maior subida numa só sessão desde o dia 9 de novembro de 2007, ou seja, há 13 anos.



As papeleiras Navigator e Semapa ajudam a sustentar o desempenho do índice, com avanços, respetivamente, de 1,42% e 1,40% para os 2,15 euros e 7,25 euros. A pesada Nos também sobe mais de 1% - 1,08% para os 3 euros.



A contrariar segue a EDP, que desce o preço em 0,52% para os 4,40 euros, depois de na sessão anterior valorizar de forma mais modesta que os pesos BCP e Galp, apesentando um ganho de cerca de 1%.



(Notícia atualizada às 08:19)