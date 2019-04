PSI-20 sobe há sete dias e regista o maior ciclo de ganhos em 10 meses

A bolsa nacional está a subir e a acompanhar a tendência positiva que impera entre as congéneres europeias. Esta é a sétima sessão consecutiva de ganhos na praça lisboeta, o que corresponde ao maior ciclo de subidas desde junho de 2018.

A contribuir para este sentimento positivo está uma notícia do Financial Times que revela que a maior parte das barreiras negociais já foram ultrapassadas. Além destes avanços, a China revelou que o indicador de atividade dos serviços aumentou mais do que o esperado pelos analistas, o que aumenta a expectativa de que a economia chinesa esteja a recuperar o fôlego.





Na bolsa nacional, destaque para a Nos, que já tocou num novo máximo de 2016 ao negociar nos 5,94 euros. A empresa liderada por Miguel Almeida continua assim a acumular ganhos e a renovar máximos, à semelhança das última sessões. Ainda assim, os títulos da Nos rapidamente inverteram e seguem a ceder 0,08% para 5,905 euros.

O PSI-20 sobe 0,37% para 5.307,34 pontos, sendo esta a sétima sessão consecutiva de ganhos, algo a que já não se assiste desde junho de 2018. A contribuir para a subida da bolsa estão 13 cotadas, enquanto três travam os ganhos e duas seguem inalteradas.