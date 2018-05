PSI-20 sobe mais de 1% com ajuda do BCP e Galp em dia de alívio com Itália

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira a somar 1,39% para 5.443,56 pontos, com 15 cotadas em alta, 2 em baixa e 1 inalterada, tendo sido o índice da Europa Ocidental que mais valorizou.

No resto da Europa, a tendência reinante foi também de subida, com as principais praças a corrigirem das perdas recentes, numa altura em que diminuíram os receios em torno da instabilidade política em Itália, especialmente depois do leilão de dívida de hoje que deu a indicação de que o país consegue financiar-se normalmente nos mercados, apesar da subida acentuada dos custos de financiamento.

A bolsa portuguesa tinha ontem marcado a quinta sessão consecutiva em baixa, ao afundar 2,5%, naquela que foi a queda diária mais forte desde Janeiro de 2017. No acumulado das cinco sessões no vermelho, o valor de mercado das 18 cotadas do PSI-20 perdeu cerca de 4,2 mil milhões de euros.

A cotada que hoje mais sustentou o índice de referência nacional foi o BCP, depois de ontem o banco liderado por Nuno Amado – que foi o título da bolsa portuguesa mais castigado pela crise italiana – ter atingido mínimos de Outubro. Nas últimas cinco sessões o banco perdeu 15,3%, o que corresponde a uma queda de 654 milhões de euros na capitalização bolsista do BCP.

Hoje, o BCP deu brilho à bolsa, ao fechar a subir 3,09% para 0,2466 euros.

Também a Galp Energia contribuiu para o bom desempenho da praça lisboeta, no dia em que o sector petrolífero foi o que mais subiu na Europa. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva somou 1,87% para 15,78 euros.



Outro destaque da sessão de hoje vai para a Pharol, que terminou o dia com um ganho de 5,09% para 0,258 euros.

No papel, as cotadas fecharam todas em terreno positivo. A Semapa deu um pulo de 2,61% para 21,65 euros, a Navigator avançou 1,05% para 5,28 euros e a Altri registou um acréscimo de 3,42% para 7,57 euros.

Os CTT deram igualmente força à bolsa nacional. A empresa de correios liderada por Francisco Lacerda terminou o dia a somar 3,14% para se fixar nos 2,826 euros.

As restantes cotadas do sector energético também negociaram em alta, com a REN a ganhar 1,29% para 2,356 euros, a EDP a valorizar 1,10% para 3,39 euros e a sua subsidiária para as renováveis a registar um incremento de 0,25% para fechar a valer 7,99 euros.