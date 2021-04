PSI-20 sobe mais de 1% com EDP Renováveis a liderar ganhos do setor na Europa

Banco Central Europeu (BCE) ter mantido a sua política monetária intacta na reunião desta quinta-feira , assinalando que o poder de fogo da sua bazuca de 1.850 mil milhões é suficiente para contribuir para a recuperação económica. Para além disso, a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde adiantou que vai acelerar o seu programa de compra de ativos no atual trimestre, período em que a economia continua debilitada devido à pandemia.

O setor que mais subiu na Europa foi o das "utilities", as empresas produtoras de energia, depois de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ter dito que quer reduzir em pelo menos metade as emissões de gases poluentes até ao final desta década , anunciou esta quinta-feira o presidente norte-americano, Joe Biden, confirmando a intenção americana de recuperar uma posição de liderança global no combate à crise climática.Por cá, em linha com o entusiasmo do setor na região, a EDP Renováveis escalou 7,06% para os 20,78 euros por ação, o que representa um máximo desde meados de fevereiro e o maior ganho diário desde janeiro deste ano.A EDP, apesar de ter começado hoje a descontar o dividendo - o que por norma implica uma queda nas ações, uma vez que ao preço da cotação é descontado o valor do dividendo por ação - conseguiu fechar o dia a subir 0,18% para os 4,938 euros. Neste caso, sendo o montante a distribuir pelos acionistas de 19 cêntimos, a variação sem este desconto seria 4,03%.No resto da praça portuguesa, que hoje teve onze cotadas a negociar em alta, registaram ganhos o BCP (0,62%) e a Nos (2,18%), mas perderam força empresas como a Sonae (-0,7%) e a Galp (-0,3%).