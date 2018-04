PSI-20 sobe mais de 1% com fortes ganhos da EDP

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 9 de Abril, com o PSI-20 a valorizar 1,23% para 5.483,80 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 12 estão em alta, três em queda e três inalteradas.





Os ganhos estão a ser impulsionados pela forte subida da EDP, que reage à notícia de que a empresa Engie estará interessada na aquisição da eléctrica portuguesa. Os títulos valorizam 5,77% para 3,265 euros, depois de terem chegado a disparar um máximo de 8,49% para 3,349 euros, o valor mais elevado desde Setembro do ano passado.