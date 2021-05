PSI-20 em máximos de quase quatro meses com 12 cotadas a ganharem mais de 1%

altura em que os investidores continuam a olhar para os resultados trimestrais das empresas e para a evolução da pandemia da covid-19 no mundo.





Com este novo acordo, a EDPR tem agora 426 MW de capacidade assegurada no país vizinho que entrará em operação a partir de 2021.

O índice PSI-20 terminou esta primeira sessão da semana com um ganho de 1,59% para os 5.131,21, o que representa um máximo desde meados de janeiro deste ano, num dia em que doze empresas da bolsa nacional atingiram uma valorização superior a 1%.Assim, a praça lisboeta terminou esta segunda-feira a liderar os ganhos entre as congéneres europeias, numaPor cá, a Nos foi a empresa que mais valorizou, com uma subida de 2,28% para os 3,226 euros por ação, seguida pela petrolífera Galp, com uma valorização de 2,10% para os 9,812 euros e pelos CTT - Correios de Portugal que hoje renovaram máximos de quase quatro anos, com um ganho de 2,24% para os 3,88 euros.A subir esteve também o grupo EDP, com destaque para a EDP Renováveis - que ganhou 2,21% para os 20,24 euros - num dia em queO dia terminou com o índice PSI-20 a registar a maior valorização diária em cerca de dois meses, em que apenas três empresas (Ibersol, Ramada e Semapa) perderam fôlego.