PSI-20 sobe pela oitava sessão com grupo EDP a "emprestar" energia

A bolsa nacional abriu em alta pela oitava sessão consecutiva. Hoje, o Psi-20 avança 0,34% para os 5.042,59 pontos. O pico desta quinta-feira não atinge os níveis e há dois dias mas mantém-se perto dos mesmos, que marcaram, na altura, um máximo de 21 de janeiro deste ano.





A maioria das cotadas – 12 – estão a puxar pelo índice nacional, deixando apenas quatro no terreno negativo e duas que não se moveram desde a última sessão.





O grupo EDP destaca-se no verde, sendo os pesos pesados que mais ganham. A subsidiária de energias renováveis encabeça os ganhos, com uma subida de 1,29% para os 18,89 euros. Esta é a sétima sessão, nas últimas oito, em que a empresa de energias limpas se posiciona no verde, tendo falhado unicamente na última sessão.





A "mãe" do grupo avança uns mais modestos 0,74% para os 5,15 euros. Pelo meio posicionam-se duas papeleiras, Semapa e Altri, que somam, repetiamente, 0,98% para os 12,42 euros e 0,94% para os 6,45 euros.





A travar maiores ganhos do índice nacional estão as pesadas Nos e Galp, que resvalam 0,19% para os 3,09euros, no caso da empresa de telecomunicações, e 0,15% para os 10,02 euros no que diz respeito à petrolífera. Isto, num dia em que o barril de petróleo enfraquece, já que a pandemia está a atacar territórios como a Índia, que é o terceiro maior importador da matéria-prima a nível mundial.