PSI-20 sobe pela primeira vez em cinco sessões com Galp a somar quase 3%

A bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 11 de julho, pela primeira vez em cinco sessões, com o PSI-20 a valorizar 0,63% para 5.185,69 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito subiram, oito desceram e duas encerraram inalteradas.





Na Europa, os principais índices estão maioritariamente em queda, numa altura em que as preocupações com a "saúde" das empresas e com a guerra comercial estão a sobrepor-se ao otimismo com a expectável descida dos juros nos Estados Unidos.