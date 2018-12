PSI-20 sobe pela primeira vez em cinco sessões e recupera de mínimos

A bolsa nacional fechou com sinal verde depois de quatro sessões consecutivas de perdas, com pesos pesados como a EDP e o BCP a somarem mais de 2%. Na Europa, o dia também foi de ganhos.

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional encerrou em alta esta sexta-feira, 28 de Dezembro, depois de quatro sessões consecutivas de perdas que levaram o principal índice português para o valor mais baixo desde Fevereiro de 2017. Com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada, o PSI-20 subiu 1,30% para 4.647,16 pontos.

Lisboa acompanhou assim a tendência positiva das principais praças europeias, que foram contagiadas pelas subidas de ontem em Wall Street. As bolsas dos Estados Unidos estiveram em forte queda ao longo do dia, mas conseguiram fechar com ganhos perto de 1%. O Dow Jones subiu mais de 800 pontos em apenas duas horas, o que representa a recuperação intradiária mais forte desde 2010.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, que ontem tocou em mínimos de dois anos e está perto de entrar em "bear market", segue a ganhar 1,86% para 335,72 pontos. Todos os sectores estão com sinal verde e ganhos superiores a 1%.

Por cá, o BCP, a EDP e a Galp Energia foram as cotadas que mais animaram o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 2,58% para 22,69 cêntimos, a eléctrica somou 2,02% para 2,979 euros e a Galp subiu 1,37% para 13,665 euros, numa sessão em que o petróleo segue sem uma tendência definida. Em Londres, o Brent cai 0,31% para 52 dólares, enquanto em Nova Iorque, o WTI sobe 0,43% para 44,80 dólares.

Ainda na energia, a EDP Renováveis desceu 0,07% para 7,555 euros e a REN subiu 0,42% para 2,41 euros.

A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram ainda o retalho, a Navigator, a Altri e a Nos. No retalho, a Jerónimo Martins somou 0,59% para 10,18 euros e a Sonae ganhou 1,47% para 79,55 cêntimos. A Altri valorizou 2,55% para 5,62 euros, a Navigator subiu 2,19% para 3,546 euros, e a Semapa contrariou a tendência do sector com uma descida de 1,54% para 12,76 euros. A operadora liderada por Miguel Almeida somou 1,27% para 5,165 euros.

Do lado das quedas destacou-se a Pharol, com uma desvalorização de 5,15% para 15,84 cêntimos. Além desta, da Semapa e da EDP Renováveis fecharam em queda a F. Ramada e os CTT.