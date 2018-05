PSI-20 sobe pela primeira vez em quatro sessões com BCP a subir quase 1%

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 4 de Maio, depois de três sessões consecutivas de perdas, que levaram o principal índice nacional a tocar ontem no valor mais baixo em mais de duas semanas. Nesta altura, o PSI-20 ganha 0,12% para 5.493,12 pontos com nove cotadas em alta, cinco em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, os principais índices seguem sem uma tendência definida no arranque da sessão, com os investidores a olharem para os resultados trimestrais das empresas, e a aguardarem pela divulgação dos dados do emprego nos Estados Unidos, que vão dar mais pistas sobre a evolução da economia norte-americana.