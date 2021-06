PSI-20 sobe pela quarta sessão seguida com grupo EDP a liderar ganhos do setor na Europa

Ørsted fez melhor. Ainda assim, quem acabou por liderar os ganhos do dia foi a Novabase, com uma subida de 4,22% para os 4,20 euros por ação, num dia em que 13 empresas terminaram no verde e cinco em queda.



Desse lote de cotadas que não escaparam ao sentimento negativo esteve o Banco Comercial Português, com uma desvalorização de 2,59% para os 15,07 cêntimos por ação, e a petrolífera Galp, que perdeu 0,51% para os 9,984 euros.



Apesar de o dia ter sido de ganhos também na Europa, o sentimento recuou após a abertura de Wall Street, numa altura em que a ansiedade vai tomando conta dos investidores, devido à proximidade das decisões da Fed.



Acrescenta que "embora as negociações sobre o eventual tapering não devam começar antes do final do ano, muitos investidores já estão a ter isso em conta, o que levou à consolidação técnica atual nas ações dos EUA".



Fora da bolsa nacional, Portugal voltou esta quarta-feira ao mercado com dois leilões de linhas de Bilhetes do tesouro (BT) , a três e a 11 meses, com as quais encaixou um total de 1.250 milhões de euros, o limite máximo do intervalo previsto para esta operação.

A bolsa nacional terminou a sessão desta quarta-feira a ganhar 0,46% para os 5.225,14 pontos, num dia em o índice de referência para a Europa - Stoxx 600 - voltou a renovar máximos históricos, mesmo antes de saber quais as decisões da Reserva Federal dos EUA sobre o futuro da política monetária na região.Por cá, o destaque foi para o grupo EDP, com as duas empresas lideradas por Miguel Stilwell a atingirem o Top 3 dos maiores ganhos na Europa dentro do setor. A EDP ganhou 3,52% para os 4,763 euros por ação, naquele que é um máximo neste mês de junho, e a EDP Renováveis subiu 2,02% para os 19,70 euros por ação. No setor das "utilities", apenas a dinamarquesa