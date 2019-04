PSI-20 sobe pela quinta sessão com BCP e Galp a animar

A bolsa nacional está a valorizar pela quinta sessão consecutiva, acompanhando o otimismo das principais praças europeias. O BCP e Galp, com subidas em torno de 1%, são as cotadas que mais contribuem para os ganhos.

A bolsa nacional está a negociar em alta esta segunda-feira, 1 de abril, pela quinta sessão consecutiva, depois de ter completado, na sexta-feira, o melhor trimestre em quatro anos. Nesta altura, o PSI-20 valoriza 0,73% para 5.244,41 pontos, com 15 cotadas em alta e três em queda.



Na Europa, os principais índices também seguem em alta, com as ações a serem animadas pelos dados que mostram que a atividade industrial na China recuperou em março, aliviando os receios em torno do crescimento da segunda maior economia do mundo.



O PMI para a indústria subiu de 49,2 pontos, em fevereiro, para 50,5 pontos, em março, a maior subida desde 2012, e acima das estimativas dos economistas. Tanto as novas encomendas como os novos pedidos para exportação aumentaram para o nível mais alto em seis meses.



Também o PMI para a indústria, do Caixin – que reflete de forma mais realista o sentimento entre as empresas privadas e de menor dimensão – voltou para terreno positivo (com uma leitura acima de 50 pontos, indicativa de expansão) pela primeira vez em quatro meses.



Por cá, o BCP e a Galp Energia são as cotadas que mais contribuem para os ganhos do PSI-20.O banco liderado por Miguel Maya sobe 0,87% para 23,23 cêntimos, enquanto a petrolífera soma 1,02% para 14,425 euros.



A contribuir para a subida estão ainda a EDP Renováveis, que valoriza 0,82% para 8,57 euros, e as cotadas do setor do retalho, com a Jerónimo Martins a avançar 0,46% para 13,21 euros e a Sonae a somar 0,65% para 92,8 cêntimos.



O setor da pasta e do papel também está a animar a negociação, com a Semapa a subir 0,55% para 14,60 euros, a Navigator a avançar 1,86% para 4,156 euros e a Altri a ganhar 1,29% para 7,07 euros.