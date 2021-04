PSI-20 sobe pela quinta sessão consecutiva com Mota-Engil a ganhar quase 5%

um plano de investimentos de 2,3 biliões de dólares para renovar e modernizar as infraestruturas dos EUA nos próximos oito anos, que inclui um cheque de

José Pina escalaram 9%, depois

de os analistas do CaixaBank/BPI e do Santander terem revisto em alta o preço-alvo atribuído à papeleira nacional.





IGCP -

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - anunciou que quer levantar até 4,25 mil milhões de euros em três leilões de bilhetes do Tesouro que estão marcados para o segundo trimestre deste ano, de acordo com um documento emitido hoje pela entidade.

O índice PSI-20 terminou a última sessão da semana a ganhar 0,97% para os 4.977,56 pontos, um máximo de janeiro deste ano, nesta que foi a quinta sessão consecutiva de subidas na bolsa nacional. No resto da Europa, a tendência é semelhante, com os investidores a olharem para o novo pacote orçamental desenhado pela administração Biden.Ontem, o presidente norte-americano anunicou621 mil milhões de dólares para projetos de transporte, outro de 111 mil milhões para infraestruturas hídricas e um último de 100 mil milhões para rede móvel.Por cá, com 13 cotadas em alta, três em queda e duas a fecharem o dia de forma inalterada, o destaque foi para o ganho de 4,68% da construtora Mota-Engil para os 1,476 euros, depois de ontem ter desvalorizado mais de 1%, após a apresentação de resultados Entre os ganhos, destacaram-se também as duas empresas do grupo EDP, com a casa-mãe a valorizar 1,01% para os 4,914 euros e a EDP Renováveis a subir 2,80% para os 18,73 euros. A empresa de energia renovável foi a terceira que mais subiu nesta semana mais curta devido ao feriado de amanhã.A liderar as subidas semanais esteve o grupo Ibersol, com um ganho de mais de 11%. Em segundo lugar neste ranking semanal esteve a Altri, que valorizou também perto de 11%. Na terça-feira, as ações da empresa liderada porHoje, fora da bolsa, o