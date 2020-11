PSI-20 sobe pela quinta sessão para novo máximo de quase 6 meses

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quinta-feira, 26 de novembro, pela quinta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,18% para 4.634,40 pontos, um máximo de 5 de junho. Das 17 cotadas que compõem o principal índice nacional, 12 estão em alta, três em queda e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com ganhos pouco acentuados, numa sessão que será marcada por menor liquidez com a ausência de muitos traders do mercado, devido à comemoração do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que vai manter Wall Street encerrada.





Por cá, os ganhos estão a ser suportados sobretudo pela EDP e pela Sonae. A elétrica valoriza 0,31% para 4,520 euros, enquanto a retalhista avança 0,59% para 67,8 cêntimos.





A contribuir para os ganhos estão também a Nos, que valoriza 0,58% para 3,142 euros, e a Ibersol, que sobe 3,66% para 4,82 euros.





No sentido contrário, a evitar uma maior subida do principal índice nacional estão o BCP, a descer 0,49% para 12,18 cêntimos, e a Galp, que desvaloriza 1,48% para 9,574 euros, acompanhando as descidas em torno de 0,5% do petróleo nos mercados internacionais.