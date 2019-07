PSI-20 sobe pela segunda sessão após recordes em Wall Street

A bolsa nacional sobe pela segunda sessão, em linha com o comportamento das principais praças europeias, que seguem o desempenho positivo das ações norte-americanas.

O PSI-20 segue a subir 0,2% para 5.193 pontos, com apenas quatro cotadas do índice em terreno negativo. Quatro estão inalteradas e dez valorizam.

As bolsas norte-americanas fecharam ontem em novos recordes, continuando a ser animadas pelas perspetivas de corte de juros parte da Reserva Federal. Na quarta-feira o presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que a incerteza económica é elevada e que a Fed vai atuar de forma apropriada. Ontem, perante o Comité da Banca do Senado, afirmou que o banco central tem margem para flexibilizar a sua política monetária. "A ligação entre desemprego e inflação tornou-se débil há cerca de 20 anos", afirmou, deixando os investidores ainda mais convencidos de que a taxa de juro poderá baixar já 50 pontos base já na reunião de 29 e 30 de julho.

Na praça portuguesa a tendência de alta é quase generalizada, embora nenhuma cotada registe valorizações acima de 1%.

A EDP avança 0,15% para 3,375 euros depois de ontem, após o fecho, ter anunciado que registou uma quebra de 11% na produção de eletricidade no primeiro semestre do ano.

A Galp Energia soma 0,32% para 13,915 euros, continuando a beneficiar com a tendência de alta dos preços do petróleo, com o Brent em Londres a transacionar acima dos 67 dólares.

O Banco Comercial Português valoriza 0,56% para 0,2850 euros depois de ontem o Goldman Sachs ter cortado a avaliação dos títulos em 3%, uma redução inferior à redução aplicada a outros bancos europeus.