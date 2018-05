PSI-20 sobe pela sétima sessão para máximos de Janeiro

Maluco do criador de touros,e a fosun

Há 16 minutos

O maluco do criador de touros diz que a fosun quer ópar

O ÓPAS DOS 75 CENTIMOS E O CRIADOR DE TOUROS QUE EMPASTA AQUI VÁRIAS PÁGINAS DO JORNAL DE NEGÓCIOS

Criador de touros se faz passar pelo ÓPAS que ofende as pessoas a toda a hora.

Temos de denunciar esse criador de touros a polícia

Se ele tem duas caras é psicopata deverá ser denunciado à polícia, porque este velho criador de touros ao longo dos meses e anos tem ofendido os úsuarios

Por estar entalado no Bcp qualquer um que faça uma crítica ou diga mal do Bcp é perseguido por esse doente CRIADOR DE TOUROS, que passa o dia todo aqui no COI controlando tudo

ISTO É UMA SITUAÇÃO DE POLÍCIA.