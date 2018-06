PSI-20 sobe pela sexta sessão com BCP e Galp a impulsionar

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quarta-feira, 6 de Junho, pela sexta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,64% para 5.620,48 pontos, o valor mais elevado em quase duas semanas (desde 25 de Maio). Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 14 estão a subir, três a descer e uma inalterada.





Na Europa, a tendência também é positiva, com as acções a recuperarem das perdas recentes provocadas pela instabilidade política em Espanha e Itália, duas das maiores economias do euro.





Em Lisboa, o BCP e a Galp Energia são as cotadas que mais contribuem para a tendência positiva. O banco liderado por Nuno Amado soma 0,97% para 27,09 cêntimos e a Galp avança 1,44% para 16,17 euros, acompanhando a evolução dos preços do petróleo nos mercados internacionais.





Nesta altura, o WTI, de Nova Iorque, valoriza 0,49% para 65,84 dólares e o Brent, de Londres, sobe 1,11% para 76,22 dólares.





Ainda no sector da energia, a EDP desce 0,03% para 3,419 euros, a EDP Renováveis recua 0,06% para 8,175 euros e a REN ganha 0,42% para 2,38 euros.



A contribuir para os ganhos do principal índice nacional estão ainda a Sonae, a Nos e as cotadas do sector da pasta e do papel.





A Sonae cresce 1,22% para 1,077 euros e a operadora avança 0,47% para 4,68 euros. Depois de terem atingido novos máximos históricos na sessão de ontem, a Navigator ganha 0,8% para 5,64 euros e a Semapa valoriza 0,9% para 22,45 euros.





Destaque ainda para os títulos da Ibersol, que somam 1,35% para 11,30 euros, depois de a empresa ter revelado ontem que os seus lucros aumentaram 70% para 3,47 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.





Além do grupo EDP, só os CTT negoceiam com sinal vermelho, com uma descida de 0,35% para 2,836 euros.