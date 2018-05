PSI-20 sobe pela sexta sessão com BCP e Nos a impulsionar

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 11 de Maio, pela sexta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,26% para 5.574,35 pontos. Das 18 empresas que compõem o principal índice nacional, 11 estão a subir, quatro a descer e três inalteradas.





Na Europa, os principais índices seguem em queda ligeira, numa altura em que o petróleo está a aliviar de máximos de 2014 nos mercados internacionais.





Por cá, o BCP, a Nos e a Galp Energia são as cotadas que mais impulsionam o PSI-20. O banco liderado por Nuno Amado valoriza 0,68% para 29,8 cêntimos enquanto a Nos ganha 1,84% para 4,974 euros, depois de ter revelado ontem os seus resultados do primeiro trimestre.





A operadora superou as estimativas dos analistas, com uma subida de 3% dos lucros para 33,8 milhões de euros no primeiro trimestre.





Já a Galp valoriza 0,81% para 16,875 euros, um novo máximo de Junho de 2011. Ainda na energia, a EDP Renováveis sobe 0,38% para 7,83 euros, a REN avança 0,08% para 2,572 euros e a EDP desliza 0,75% para 3,064 euros, depois de ter reportado uma queda de 23% nos lucros do primeiro trimestre para 166 milhões de euros.





A penalizar o resultado esteve a venda do negócio de distribuição de gás em Portugal e Espanha em 2017, assim como efeitos cambiais negativos do real e do dólar face ao euro. As contas dos contratos CMEC (Custo para a Manutenção do Equilíbrio Contratual), e as novas regras da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), também pesaram nos resultados da EDP.





Também a Navigator revelou ontem as suas contas, tendo reportado uma subida de 49,7% dos resultados líquidos, que atingiram os 53,2 milhões de euros. As acções ganham 0,40% para 4,976 euros.