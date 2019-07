Na Europa, as bolsas estão a ser afetados pela divulgação dos números das novas encomendas na Alemanha: caíram 2,2% em maio face ao mês anterior, bem acima da estimativa de 0,2% dos analistas. Em termos homólogos, a queda é de 8,6%.



Em Lisboa, o BCP continua a destacar-se com uma subida de 0,31% para os 28,7 cêntimos que colocam a cotada a renovar máximos de maio de 2018. Em alta está também a EDP, que sobe 0,4% para os 3,423 euros, e a Altri, que valoriza 0,57% para os 6,155 euros.



As ações da EDP sobem depois de se ter conhecido- após o fecho da sessão de ontem - que a Brookfield, Endesa, Engie, Iberdrola e Macquarie estão interessadas em comprar os ativos de energia hidroelétrica da empresa, segundo a Bloomberg. Em causa estão os ativos que a empresa colocou à venda e com os quais tenciona encaixar cerca de dois mil milhões de euros.



A travar os ganhos no PSI-20 está a Galp Energia que desvaloriza 0,38% para os 13,28 euros. A esta queda soma-se ainda a desvalorização de 0,25% para os 14,10 euros das ações da Jerónimo Martins e o deslize de 0,35% para os 5,765 euros das ações da Nos.



Para já, o saldo semanal do PSI-20 é positivo com o índice nacional a avançar 1,38% no conjunto da semana. Na sessão de hoje, a bolsa nacional já tocou em máximos de quase um mês.



(Notícia atualizada com mais informação às 8h22)

A bolsa nacional abriu com uma valorização ligeira de 0,04% para os 5.212,37 pontos esta sexta-feira, 5 de julho, pela terceira sessão consecutiva, contrariando as ligeiras perdas que se registam nas praças europeias. Em Lisboa, oito cotadas negoceiam em alta, sete em baixa e três inalteradas."Tal como na Europa, os investidores nacionais irão aguardar pela publicação dos indicadores do mercado laboral nos EUA", antecipavam os analistas do BPI no comentário de bolsa, antes da abertura. As bolsas norte-americanas voltam a negociar hoje, depois de uma sessão de pausa por causa da celebração do Dia da Independência.